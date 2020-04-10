شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بكامبريدج يتوصلون لاختبار يكشف عدوى كورونا خلال 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم باحثو جامعة كامبريدج أن اختبارًا جديدًا للفيروسات التاجية تم تطويره للعاملين في الخطوط الأمامية للخدمات الصحية الوطنية يمكن أن يشخص العدوى في أربع ساعات، تم تطوير اختبار لفيروس كورونا يمكن أن يساعد في كشف إصابات الفرق الطبية خلال 4 ساعات فقط ويتم استخدامه بالفعل في مستشفى واحد.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية وجد باحثون من جامعة كامبريدج طريقة "لتعطيل" الفيروس حتى يمكن اختباره في مختبرات ذات مستوى أمان منخفض مما يسرع من العملية، حيث أن اختبار الكشف عن الاصابه بفيروس كورونا يستغرق حاليًا 24 ساعة كاملة لإكماله لأنه يجب أخذ العينات إلى أعلى المرافق الأمنية وهي قليلة ومتباعدة.

سيعني الاختبار الجديد أن عمال الخدمات الصحية الوطنية ببريطانينا الذين يضطرون إلى عزل أنفسهم لأنهم قد يكونون مصابين يمكن أن يعودوا إلى العمل بسرعة أكبر إذا كان اختبارهم سلبيًا.

تم استخدام الاختبار على العاملين في الرعاية الصحية في مستشفى أدينبروك، ويتضمن الاختبار أخذ مسحة أنف على غرار الاختبارات الموجودة ، ولكن عملية تحليل العينات تكون أسرع بكثير بسبب التدابير الأمنية الأكثر راحة.

كما تم استخدامه على الموظفين الذين طُلب منهم العزل بسبب الاتصال المحتمل مع الأشخاص المصابين والذين قد يكونوا التقطوا العدوى واصيبوا بفيروس كورونا.

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باستخدام اختبار PCR يستخرج العلماء كمية ضئيلة جدًا من الشفرة الجينية من الفيروس وينسخونها ملايين المرات، يؤدي هذا إلى إنشاء كمية من المواد الوراثية كبيرة بما يكفي لتأكيد وجود الفيروس.

وجد البروفيسور ستيفين بيكر في معهد كامبريدج لعلم المناعة العلاجي والأمراض المعدية طريقة لتعطيل الفيروس في وقت أخذ العينات، وهذا يمكّنهم من القيام بعملهم بسرعة.

قال بيكر: "اختبارات الـ pcr للكشف عن عدوى فيروس كورونا بطيئة بسبب متطلبات السلامة اللازمة لتسليم هذا الفيروس القاتل، ولكن 'الآن بعد أن أصبحنا قادرين على إلغاء تنشيطه ، يمكننا تحسين وقت الاستجابة بشكل كبير من المسحة إلى النتيجة"

حتى الآن ، لدى الفريق ما يكفي من الكواشف ، المواد الكيميائية المستخدمة للكشف عن الفيروس ، للسماح لهم باختبار 200 عينة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع ، لمدة 10-12 أسبوعًا، ومع ذلك ، يأمل الباحثون في زيادة السعة قريبًا ، مما يزيد من الجهود الأوسع لتسريع الاختبارات والمساعدة في مكافحه فيروس كورونا.

من جانب أخر كشفت شركة تشخيصية بجامعة كامبريدج الأسبوع الماضي عن آلة اختبار مؤتمتة بالكامل يمكن أن تعود بنتيجة 90 دقيقة فقط أثناء انتظار المرضى.