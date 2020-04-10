شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحدث مع كبار السن حول فيروس كورونا لحمايتهم.. الطب النفسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة أن العناية بكبار السن أثناء تفشى فيروس كورونا مهمة للغاية، خاصة أنهم من الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة، ولذلك هناك بعد النصائح الهامة التي يجب اتباعها خلال هذه الفترة أهمها تقديم الدعم النفسى لهم وعدم اطلاعهم على الأخبار التي تتضمن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أستاذ الطب النفسى لـ"الخليج 365" أنه تتمثل طرق العناية بكبار السن في أيام العزل الذاتي فى عدة وسائل أهمها منع الزيارات لمنازل كبار السن من الآباء والأمهات والأجداد حتى لا نجعلهم عرضه لالتقاط العدوى، واستبدال ذلك بإجراء مكالمات بالفيديو معهم للاطمئنان على صحتهم والتواصل معهم اجتماعيا.

وأضاف الدكتور محمد الحديدى أنه يجب أن يكون هناك شخص واحد يتردد على كبار السن يتمتع بصحة جيدة لتلبية رغباتهم وشراء متطلباتهم الأساسية التي يحتاجونها ، كما يجب التأكيد على كبار السن بضرورة غسل اليدين بشكل مستمر والتطهير بالكحول.

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كما يجب الحرص على نظافة المنزل الذى يسكن به كبار السن وتطهيره بالكلور للحفاظ على صحتهم بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والصحية التي تساعد في الحفاظ عل مناعتهم.

وشدد أستاذ الطب النفسي على ضرورة عدم اطلاع كبار السن على اخبار اعداد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا لانها تسبب لهم حاله من الإحباط والانكسار ويجب تقديم الدعم النفسي لهم بقدر كبير خاصة أن ذلك يساعد في الحفاظ على صحتهم النفسية التي تلعب دور كبير في تقوية جهاز المناعه لدى كبار السن.