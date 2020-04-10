شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: 68 % من حالات كورونا في الصين لم تظهر عليها أعراض فى الـ8 أيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china post أنه من بين 885 إصابة تم الإبلاغ عنها بين 31 مارس و 7 أبريل لإصابات فيروس كورونا في الصين لم تظهر على 601 شخص أي علامات واضحة، وفقا لما أكدته لجنة الصحة الوطنية.

تم الإبلاغ عن أكثر من ثلثي حالات فيروس كورونا التي تم الإعلان عنها عنها في البر الرئيسي للصين في الأيام الثمانية حتى يوم الثلاثاء من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، وفقًا للأرقام الجديدة التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية.

وأكد Leo Poon Lit-man ، رئيس قسم علوم مختبرات الصحة العامة في جامعة هونج كونج في حين أن النسبة قد تبدو مرتفعة إلا أن مجموعة البيانات الصغيرة تعني أنه من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات، مؤكدا "ما نعرفه هو أن هؤلاء المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض قد يكونون معديين على الرغم من عدم ظهور الأعراض عليهم، لذلك لا يزال الفيروس ينتقل داخل البلد ويجب معالجة هؤلاء المرضى بمعزل عنهم ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة."

وقال اللجنة الوطنية للصحة إن من بين 885 حالة تم الإبلاغ عنها في فترة الثمانية أيام ، كانت 601 أو 68 في المائة بدون أعراض، و من بين 601 تم الإبلاغ عن ما يقرب من 279 مصاب في هوبى مقاطعة وسط الصين بؤرة تفشى الوباء عندما بدأ في نهاية العام الماضي.

منذ بداية تفشي المرض في الصين ، بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة وجميعها بأعراض في جميع أنحاء البلاد 82000 حالة حتى الأربعاء ، مع أكثر من 3300 حالة وفاة.

تم الابلاغ عن 199 حالة جديدة فى البر الرئيسى للصين يوم الثلاثاء الماضى فقط منها 137 حالة بدون أعراض

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وأكد الأطباء إن الاختبارات المصلية واسعة النطاق ضرورية لتحديد النسبة الحقيقية للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، حيث تبحث هذه الاختبارات عن الأجسام المضادة في الدم ، والتي تتطور عادةً في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة.

ووفقًا لتقرير نشره فريق من منظمة الصحة العالمية بعد زيارة الصين في نهاية فبراير ، كانت نسبة العدوى دون أعراض حوالي 1 إلى 3 في % من الحالات.

ومع ذلك ، قال الدكتور روبرت ريدفيلد ، مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 25 % من الأشخاص المصابين لا يعانون من أعراض.

,حذر البروفيسور يانج جيونج ، من قسم طب الرئة والرعاية الحرجة في مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان من المخاطر التي تشكلها الحالات التي لا يظهر عليها أعراض.