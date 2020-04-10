شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متتلخبطش.. اعرف علامات الإصابة بالالتهاب الرئوى الجرثومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الالتهاب الرئوى الجرثومى واحد من أمراض الجهاز التنفسى التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحة الرئتين، وهو عبارة عن التهاب شديد فى الرئتين نتيجة التعرض للجراثيم والفيروسات والفطريات، ومع انتشار فيروس كورونا يخلط الكثيرون بين الإصابة بالالتهاب الرئوى الجرثومى وكورونا، حيث تتشابه بينهم الأعراض بشكل كبير، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن اعراض الالتهاب الرئوى الجرثومى هى:

أعراض الالتهاب الرئوى الجرثومى

1:حمى شديدة .

2:السعال الذى يصحابه مخاط "أخضر، اصفر، أو دموى".

3:قشعريرة.

4:ضيق شديد فى التنفس وخصوصا عند الحركة.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

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6:ضعف الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

7:ألم شديد فى الصدر وخصوصا عند السعال أو التنفس.

8:التعرض الشديد.

9:تحويل لون الشفايف والاظافر للون الازرق.

اعراض فيروس كورونا تتشابه مع نفس اعراض الالتهاب الرئوى الجرثومى ولكن يكون السعال جاف على عكس الالتهاب الجرثومى الذي يصاحبه مخاط، كما يستجيب الالتهاب الرئوى الجرثومى للعلاج فى غصون ايام بينما تزداد الحالة سوءا عند الاصابة بفيروس كورونا.

وللوقاية من الاصابة بالالتهاب الرئوى الجرثومى ينصح بـ " الاهتمام بغسل اليدين جيدا وخصوصا بعد استخدام المرحاض، الابتعاد عن التدخين نظرا لاضراره على صحة الرئتين، الحصول على قسط كافى من النوم، الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية، الاكثار من شرب السوائل الدافئة".