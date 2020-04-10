شكرا لقرائتكم خبر عن للمدخنين.. الخبراء يحذرون من زيادة فرص الإصابة بكورونا 14 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع " dailystar"، تحذيرا مقدما من قبل الخبراء، ويؤكد أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا 14 مرة من الأشخاص غير المدخنين، كما أن أسرهم أيضا أكثر عرضة نتيجة لتعرضهم للتدخين السلبي.

ونصح الخبراء الأشخاص المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين، مؤكدين أن هذا الوقت هو الأفضل تجنبا للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في إنجلترا البروفيسور جون نيوتن: "لم يكن هناك وقت أكثر أهمية للتوقف والإقلاع عن التدخين من الآن ، ليس فقط لصحتك الخاصة ولكن لحماية من حولك أي أفراد أسرتك ".

وأوضح التقرير، أن فيروس كورونا التاجي يؤثر على الرئتين والجهاز التنفسي، وهذا ما يفعله التدخين بالإضافة إلي ضعف قوة أعضاء الجسم، والجهاز المناعي، وهذا يتسبب في جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ومنها كورونا.

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ووفقا لدراسة صينية أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا 14 مرة من الأشخاص الغير مدخنين.



التدخين والمدخنين وفيروس كورونا

وأوضح الدكتور باباك أشرفي ، في إنجلترا: "من المعروف أن التدخين يقلل من المناعة، وبسبب تأثير ضار على الرئتين ، ويمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. ".

وأضاف دكتور أشرفي "إذا كنت تدخن ، وأصيبت بالفيروس التاجي كورونا، فقد تستمر العدوى لفترة أطول من الأشخاص الغير مدخنين، وتصبح أكثر عرضة للمضاعفات الصحية العديدة".