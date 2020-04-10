كيف تختارين حبوب الصباح المناسبة لوجبة فطور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتمد العديد من الأشخاص على الحبوب في وجبة إفطارهم، بوصفها صحية وتحتوي على الكربوهيدرات، والفواكه والبروتين ومنتجات الألبان، ولكن يخطئ البعض في اختيار نوعية الحبوب دون أن يدرك أن الحبوب المصنعة تحوي كميات كبيرة من السكر والدهون.

وعادةً ما يقوم أصحاب المتاجر بوضع هذه الحبوب في الأقسام الصحية، مستغلين وجود بعض الكلمات مثل "حبوب كاملة"، "قليلة السكر" "حمية"، وذلك لإقناع المستخدم على أنها من الأطعمة الصحية.

سنستعرض في السطور القادمة كيفية اختيار تلك الحبوب، ومعرفة النوع الجيد منها.

كيفية معرفة نوع الحبوب الأفضل؟

عليكِ دائما وقبل شراء المنتج قراءة المكونات الموجودة إما على جانب العبوة أو خلفها، فهذه المعلومات مهمة لمعرفة نسبة السكر والألياف والفيتامينات والمعادن ونوع المكونات.

إليك أهم النسب التي يجب أن تبحثي عنها:

السكر: 5 غرامات أو أقل.

الألياف: 3 غرامات أو أكثر.

الدهون: 3 غرامات من الدهون أو أقل.

الفيتامينات والمعادن: ابحثي عن الكالسيوم وفيتامين د وحمض الفوليك وفيتامين ج.

المكونات: يجب أن تحتوي على حبوب كاملة أو قمح كامل.

Advertisements

لذلك عليكِ الانتباه إلى الأرقام؛ فحبوب الإفطار يجب أن تحتوي على 5 غرامات من السكر أو أقل لكل وجبة، كما أن بعض الحبوب مكتوب عليها سكر طبيعي فمثلاً تحتوي على زبيب وفاكهة مجففة، إلا أنها غالبا ما تكون مغلفة بسكر إضافي.

كما عليكِ اختيار الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف على الأقل 3 غرامات لكل حصة؛ إذ ستجدين أكثر في مكونات الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، القمح الممزق وحبوب الشوفان والقمح المنتفخ وحبوب النخالة.

دائماً إبحثي عن عبارة "حبة كاملة" أو "قمح كامل" في بداية المكونات بوصفها المكون الأول؛ إذ ستوفر هذه الحبوب الكاملة الألياف بالإضافة إلى كمية صغيرة من البروتين، بينما لا توفرها الحبوب المصنعة.

ابتعدي عن الحبوب التي تحتوي على دهون مضافة، فمثلاً حبوب الجرانولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ودائما ابحثي عن أقل نسبة دهون.

ما هي المكونات التي يجب تجنبها؟

ابتعدي دائما عن الحبوب التي تحتوي على نكهات وألوان اصطناعية؛ لأن هذه المواد عير صحية ولا يحتاجها جسمك، فمن الأفضل إضافة الفاكهة إلى الحبوب لتعطيك النكهات الطبيعية.

أهم النصائح لوجبات الإفطار الصحية:

1- استخدمي حليبا قليل الدسم لحبوبك، أو حليب اللوز أو الصويا، لاحتوائها على نسبة من البروتين، لا تحتوي عليها الأنواع الأخرى.

2- اختتمي وجبة الإفطار بالبروتين، فمثلا تناولي شريحة من الخبز المحمص وضعي عليها القليل من زبدة الفول السوداني أو بيضة مسلوقة.

3- أضيفي المزيد من الألياف إلى الحبوب، مثل شرائح من الفاكهة الطازجة أو التوت.

4- تناولي كوبا من عصير الفاكهة الطبيعي، كما يمكنكِ استخدامه بدلا من الحليب.