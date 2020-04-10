غالباً ما يتكاثر الجلد الميت حول الأظافر، ويتسبب عدم التخلص منه في تراكمه بشكل كبير في المنطقة المحيطة بالأظافر، مما يشوه جمال اليدين والأظافر في آن، ويؤثر سلباً في مظهر الأظافر حتى مع استخدام أجمل ألوان المناكير، إذ إن أناقة الأظافر وتألقها يبدآن من تنظيف المنطقة المحيطة بالأظافر من الجلد الميت المتناثر فيها، وذلك بواسطة محلول إزالة الجلد الميت حول الأظافر. لذلك، سنعرفك الى طريقة تحضير أفضل محلول إزالة الجلد الميت حول الأظافر من المكونات الطبيعية.



الموز والعسل

يعمل الموز على التخلص من خلايا الجلد الميت المنتشرة حول الأظافر، كما ويغذي البشرة بفضل احتوائه على المعادن والفيتامينات، فيما يعمل العسل على ترطيب المنطقة المحيطة بالأظافر. امزجي نصفة حبة من الموز وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل. ضعي المزيج حول الأظافر واتركيه لمدة ربع ساعة. افركي المنطقة المحيطة بالأظافر جيداً وشطفيها من ثم بالماء الفاتر.



الحليب والشوفان

يعمل الشوفان على تقشير المنطقة المحيطة بالأظافر وإزالة الجلد الميت المتراكم فيها، أما الحليب فيغذي هذه المنطقة ويمدها بالترطيب اللازم. اخلطي ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ وبضع قطرات من أي زيت عطري. طبقي الخليط على المنطقة المحيطة بالأظافر، مع الحرص على فركها قليلاً. اتركي الخليط حول الأظافر لمدة ربع ساعة، بعدها شطفي يديك بالمياه الدافئة.



زيت الزيتون والسكر البني

يعد السكر البني مقشراً طبيعياً لخلايا الجلد المتراكمة على البشرة، لذلك هو خيار رائع لاستخدامه في إزالة الجلد الميت حول الأظافر، أما زيت الزيتون فيرطب البشرة في الأعماق. اخلطي ملعقة كبيرة من السكر الأسمر وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وطبقي الخليط على المنطقة المحيطة بالأظافر، مع تدليكها بهدوء لدقائق عدة. بعدها، شطفي يديك وأظافرك جيداً بالمياه الدافئة.

Advertisements



الألوفيرا

يمكنك بسهولة التخلص من الجلد الميت حول الأظافر من خلال استخدام جل الألوفيرا الطبيعي، حيث يعمل على تقشير البشرة المحيطة بالأظافر بشكل جيد. دلكي هذه المنطقة باستخدام جل الألوفيرا لبضع دقائق، واتركيه عليها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي يديك بالماء الدافئ.

قد يهمك أيضا:

ماسكات لتكثيف الشعر بالألوفيرا

إليك أفضل خلطات لترطيب البشرة الجافة للعروس