شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من التسرع فى وضع مرضى كورونا على أجهزة التنفس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على الرغم من أهمية أجهزة التنفس الصناعى للمصابين بفيروس كورونا لإنقاذ حياتهم، إلا أن تقارير تفيد بأن وضع الأطباء المريض مبكرا على جهاز التنفس الصناعى، يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من النفع، حيث تظهر الأرقام أن ثلثي المصابين بـ COVID-19 الذين تم ربطهم بأجهزة التنفس، التي من المحتمل أن تنقذ الأرواح في بريطانيا قد لا ينجون.

وجدت التقارير وفقا لما عرضه موقع " ديلى ميل" ، في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة أن أقل من نصف المرضى الذين يتم إنقاذهم على الأجهزة يتعافون، ولكن الخبراء غير متأكدين من سبب ارتفاع معدلات الوفيات.



ضرر أجهزة التنفس

في مدينة نيويورك ، توفي ما لا يقل عن 80 % من مرضى الفيروس التاجي الذين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، ففي الوقت الذي يضغط فيه المسئولون الصحيون حول العالم للحصول على المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لعلاج المرضى ، فإن بعض الأطباء يبتعدون عن استخدام أجهزة التنفس عندما يستطيعون.

حيث أبلغت بعض المستشفيات عن معدلات وفاة عالية بشكل غير معتاد لمرضى الفيروسات التاجية على أجهزة التنفس الصناعي ، ويخشى بعض الأطباء من أن الآلات قد تضر بعض المرضى.

تقوم أجهزة التهوية الميكانيكية بدفع الأكسجين إلى المرضى الذين يعانون من فشل فى الرئة، وينطوي استخدام الآلات على تخدير المريض وإدخال أنبوب في الحلق، وكشفت التقارير أن معدل الوفيات في مثل هؤلاء المرضى شائعة ، بغض النظر عن سبب حاجتهم للمساعدة في التنفس.

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وبشكل عام ، يقول الخبراء إن 40 إلى 50 % من المرضى الذين يعانون من ضيق شديد في الجهاز التنفسي يموتون أثناء التنفس، وظهرت تقارير مماثلة من الصين والمملكة المتحدة، وفى تقرير بريطاني الرقم بنسبة 66٪. وقالت دراسة صغيرة للغاية في ووهان ، المدينة الصينية التي ظهر فيها المرض لأول مرة ، إن 86٪ ماتوا.

وعلى الرغم من أن السبب غير واضح إلا أن بعض الخبراء يقولون إن ذلك قد يكون مرتبطًا بمدى شدة المرض عند وضعهم على آلالات التنفس الصناعى.

لكن بعض المهنيين الصحيين تساءلوا عما إذا كانت أجهزة التنفس الصناعي قد تزيد الأمور سوءًا بالفعل لدى بعض المرضى ، ربما عن طريق تفاقم رد فعل الجهاز المناعي الضار.

في معظم الحالات التي تهدد الحياة ، يمكن أن يتخلل COVID-19 عمق الرئتين ويسبب التهابًا حادًا ، مما يجعل من الصعب التنفس، حيث يمكن أن يؤدي ضخ الأكسجين المضغوط في الرئتين إلى تهيج الأعضاء وتلفها بشكل أكبر.