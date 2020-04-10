شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن دواء avigan اليابانى الأمل الجديد فى علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمل جديد بدأ يظهر بقوة في إيجاد علاج لفيروس كورونا، الذى تفشى في دول العالم وحصد أرواح الآلاف وأصاب أكثر من مليون شخص، وهو دواء avigan الياباني .

ووفقا لموقع شركة Fujifilm اليابانية والمنتجة للعقار يعرض التقرير التالى 10 معلومات هامة عن دواء avigan:

1- تمت الموافقة على دواء avigan لتناوله في عام 2014 كدواء مضاد للفيروسات ضد الأنفلونزا.

2- سمحت السلطات الصحية اليابانية بالموافقة المشروطة على استخدام الدواء ومنحته فقط للأمراض المعدية الخطيرة.

3- Favipiravir المكون الصيدلاني النشط لدواء Avigan لديه آلية عمل تمنع انتشار الفيروسات

4- قد يكون للدواء تأثير مضاد للفيروسات على الفيروس التاجي الجديد كورونا.

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5- رئيس الوزراء الياباني قال إن العقار أثبت فعاليته في رفع بعض أعراض الفيروس القاتل وجذب اهتمام العديد من الدول.

6- أجريت التجارب السريرية على دواء aviganفي ووهان ويعتقد الصينيون أنه علاج فعال ضد فيروس كورونا.

7- تجارب على 200 مريض في مستشفيات شنتشن الصينية أظهرت أن المرضى الذين حصلوا على الدواء اختبروا نتائج سلبية في وقت قصير نسبيًا بينما انخفضت أعراض الالتهاب الرئوي بشكل ملحوظ.

8- وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجىإن أعلن أن بلاده تعتزم توفير عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة.

9- بدء تجربة سريرية في المرحلة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقييم سلامة وفعالية دواء avigan للمرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.

10- مصر حصلت على عينات من الدواء للبدء في استخدامه في تجارب سريرية معملية، لدراسة تأثير الدواء من خلال أساتذة وعلماء ومعامل فيروسات متطورة جدا في المركز القومى للبحوث.