شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يقدمون نصائح لتقوية جهاز المناعة..الرياضة والنوم الكافى وغسل اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا استطاع أن يجتاح دولا بأكملها وأجبرها على العزل والحظر والإغلاق، ويؤكد خبراء الصحة أنه لا يوجد دواء حتى الآن لعلاجه، ولا لقاح يحمى منه، مؤكدين أن أفضل طريقة لمنع الاصابة بالفيروس هو تقوية جهاز المناعة الذى يحمينا من الإصابة والاهتمام بالنظافة الشخصية بغسل الأيدى باستمرار لتجنب العدوى..



نصائح جمعية القلب الامريكية

تقدم جمعية القلب الأمريكية"AHA"، عدة نصائح هامة من خبراء الصحة، لتقوية الجهاز المناعي، وحتى يكون فى أفضل حالاته لابد من إتباع النصائح بدقة لمكافحة فيروس كورونا.

الاكل الصحى ضرورى

قال جاريت برايس، طبيب ممارس الأسرة في دالاس بالولايات المتحدة الامريكية، إنه ليس لدينا لقاح مثبت، ولا يوجد لدينا علاجات، لذا، جهازنا المناعي هو خط دفاعنا الأول.

وأكد أنه على الرغم من أن نظام المناعة القوي مفيد، إلا أنه وخبراء صحيون آخرون يؤكدون أن الإرشادات المعمول بها لمحاربة انتشار فيروس كورونا تظل حاسمة، مثل الإبعاد الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب لمس وجهك بأيدي غير مغسولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان لتجنب الاصابة بفيروس كورونا COVID-19 في المقام الأول.

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ممارسة الرياضة لمنع الالتهابات ونزلات البرد

يعتمد برايس فى منهجة فى الطب على تغيير نمط الحياة للوقاية من الفيروس من خلال الخطوات التالية:أولا: ممارسة الرياضة..

والتي بالإضافة إلى فوائدها للقلب والأوعية الدموية، فإنها يمكن أن تسهم في الصحة العقلية الجيدة، وتقليل الإجهاد، وكلها مهمة خلال هذا الوقت من فيروس كورونا، فممارسة الرياضة لها فوائد كبيرة لأنها تعمل كمضادة للالتهابات، وتعزز إصلاح وإنتاج الخلايا المناعية، التي تساعدك على محاربة الأمراض.

في دراسة أجريت على 1002 بالغ تم نشرها في المجلة البريطانية للطب الرياضي في عام 2011، انخفض لدى الأشخاص الذين مارسوا الرياضة 5 مرات أسبوعيًا على الأقل خطر الإصابة بنزلات البرد إلى النصف تقريبًا، مقارنة بالأشخاص الذين كانوا لا يمارسونها، وكان لدى العديد من أولئك الذين مرضوا أعراض أقل حده.

قد تحتاج إلى ممارسة الرياضة بطريقة تتفق مع الحظر المفروض حاليا بسبب فيروس كورونا، وإغلاق الأندية وصالات الجيم لمنع التجمعات،لذلك يجب عليك ممارسة الرياضة في منزلك، أو في الفناء الخلفي للمنزل، لأنه من المفيد تنشيط القلب من خلال زيادة ضرباته عند ممارسة الرياضة.



الاكل الصحى

ثانيا: الأكل الصحى..

فقد وجد أن 70% من الجهاز المناعي موجود في الأمعاء، فتناول الأطعمة الصحية ضرورى حيث يجب الاعتماد على الخضراوات الورقية الخضراء، والحمضيات، والمكسرات، والتوت، والأسماك، والحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالفيتامينات A و C و E ، ولا تنسى الثوم، حيث إن تناول الطعام الجيد يفيد جهاز المناعة لديك بشكل عام، وكذلك يعطي جسمك الراحة الكافية.





احرص على النوم لمكافحة كورونا

ثالثا: الاهتمام بالنوم..

دراسة نشرت عام 2015 في مجلة سليب، أظهرت أن أولئك الذين ينامون أقل من 5 من ساعات في الليلة لديهم 4.5 أضعاف احتمالات الإصابة بالبرد من أولئك الذين يناموا أكثر من 7 ساعات.





غسل اليدين ضرورى

رابعا: اغسل يديك..

لقد علمنا دائما أنه من المهم أن نغسل أيدينا لمنع انتشار الجراثيم، ولكننا الآن نعلم حقًا أنه يمكن أن نمنع حدوث مرض مميت عند غسل اليدين، وبالتالى سيكون لدينا مجتمع أكثر وعيًا بالصحة.