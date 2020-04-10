شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسى.. اعرف دورة حياته داخل الجسم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يهاجم فيروس كورونا جسم الإنسان؟، هو السؤال الذى نفكر فيه كثيرا فهل مثله مثل باقى الفيروسات أم تكوينه ودورة حياته داخل جسم الإنسان مختلفة، يجيب عن هذا السؤال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية و المناعة بالمصل واللقاح.

قال الدكتور أمجد لـ الخليج 365، إن فيروس كورونا فيروس تنفسى يصيب الجهاز التنفسى العلوى والسفلى ومثله مثل الفيروسات التنفسية الأخرى، ولكن الفرق انه سريع العدوى ولا ينتقل عن طريق الرذاذ من شخص مصاب لشخص سليم فقط ولكن عن طريق الأسطح والاماكن التى بها رذاذ، لأنه يعيش لساعات على الأماكن التى انتشر فيها، ويدخل عن طريق الأنف والعين والفم.

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وأضاف، من قبل أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل على مسافة 2 متر ولكن أكدت مرة أخرى أنه ينتقل على مسافة من 5 لـ 8 امتار، لذلك لا بد من اتباع اجراءات العزل المنزلى والوقاية .

وتابع الحداد، أن الفيروس يحتاج لخلية لكى يكتمل نموه من الممكن أن تكون الخلية بالحلق أو مستقبلات معينة داخل الجهاز التنفسى، حيث يخترق المستقبلات ويلتصق بها ما بين خلية الفيروس وخليه الجهاز التنفسى، ثم يحدث نمو وتضاعف لخلايا الـ dna ،ويبدأ الفيروس يتضاعف ويتكاثر بالملايين وتظهر اعراضه فى الجسم ومنها "التهاب الحلق، صعوبة التنفس، السعال الجاف".

ومع السعال يخرج الانسان الرذاذ مرة اخرى وبالتالى يبحث الفيروس على عائل اخر للجسم ليكمل دورة حياته ، وينتقل من سخص لآخر.