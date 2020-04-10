سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.



