الحلاقة المنزلية.. دروس افتراضية في ظل "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت صالونات الحلاقة أبوابها في معظم دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد وإصدار قرارات الحجر الصحي. لهذا السبب لجأ الناس في حجرهم المنزلي إلى مقصاتهم وأدواتهم لقص شعرهم بأنفسهم؛ ما نتجت عنه قصات غريبة. وقد نشر عدد من الأشخاص لقطات فيديو لتجربتهم مع قص وتصفيف وتسريح الشعر في عزلتهم المنزلية. كما شارك مصممو التسريحات المحترفون دروسا في قص الشعر لمساعدة الناس على المنصات الافتراضية، في الحفاظ على إطلالتهم بشكل جميل ومؤقت حتى يتم القضاء على وباء كورونا وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

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