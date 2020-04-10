شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجربة سريرية للمرحلة الثانية على دواء avigan اليابانى ضد كورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة FUJIFILM Corporation عن بدء تجربة سريرية في المرحلة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقييم سلامة وفعالية دواء مضاد للفيروسات avigan للمرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي.

أفيجان هو دواء معتمد في اليابان كمضاد للفيروسات ضد الأنفلونزا يمنع بشكل انتقائي بوليميراز RNA الضروري لتكاثر فيروس الأنفلونزا بسبب آلية العمل هذه ، من المتوقع أن يكون لـ avigan تأثير مضاد للفيروسات على الفيروس التاجي الجديد كورونا لأنه مثل فيروسات الإنفلونزا خاصة وأن الفيروسات التاجية هي فيروسات RNA أحادية الشريط تعتمد أيضًا على بوليميراز RNA الفيروسي.





ففي 31 مارس أعلنت Fujifilm عن بدء تجربة سريرية للمرحلة الثالثة من Avigan لمرضى فيروس كورونا في اليابان، وستسجل التجربة السريرية في الولايات المتحدة حوالي 50 مريضًا مصابين بكورونا بالتعاون مع مستشفى Brigham and Women ، ومستشفى Massachusetts العام ، وكلية الطب بجامعة Massachusetts.

Advertisements

وأعلنت شركه Fujifilm مواصله العمل عمل على إنشاء طريقة علاج لمرضى فيروس كورونا من خلال إجراء التجارب السريرية ، والمساهمة في إنهاء انتشار هذا الوباء العالمي في أقرب وقت ممكن من خلال زيادة إنتاج Avigan

تمت الموافقة على Avigan دواء لتصنيعه وبيعه في اليابان في عام 2014 كدواء مضاد للفيروسات ضد الأنفلونزا، ولا يُنظر في استخدام الدواء إلا عندما يكون هناك تفشي لعدوى فيروس الأنفلونزا الجديدة أو الناشئة التي تكون فيها الأدوية المضادة للفيروسات الأخرى إما غير فعالة أو غير كافية ، وتقرر الحكومة اليابانية استخدام الدواء كإجراء مضاد ضد مثل فيروسات الإنفلونزا.

سيتم تقديم الدواء فقط وفقًا لتقدير وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، لذلك يتم تصنيعه وتوزيعه فقط بناء على طلب من الحكومة اليابانية، على هذا النحو ، لم يتم توزيع Avigan بشكل عام في السوق ولا يتوفر في المستشفيات والصيدليات في اليابان.