شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلامات التى تدل على أن مريض كورونا قد تعافى تماماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وارتفاع معدلات الوفيات، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا يتعافون منه، فكلما تتزايد عدد الحالات يتزايد عدد المتعافين، ولكن التعافى من كورونا أكثر تعقيداً من مجرد الشعور بالتحسن، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تعافى جسمك من فيروس كورونا، وفقاً لموقع إنسايدر.





كيف يتعافى الجسم من كورونا؟

بمجرد تعرض الشخص لفيروس كورونا، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، عندما تبدأ هذه الأجسام المضادة في احتواء الفيروس بنجاح وتمنعه ​​من التكاثر في الجسم، تبدأ الأعراض عادة في التقلص وتبدأ في الشعور بتحسن.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يدمر جهازك المناعي جميع الفيروسات الموجودة في نظامك تمامًا، لذا فإن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه دون آثار صحية أو مشاكل طويلة الأمد يكون تعافى تماماً من فيروس كورونا.

في المتوسط​​، سيصاب الشخص المصاب بكورونا بالمرض لمدة 7 أيام تقريبًا من بداية الأعراض.

حتى بعد اختفاء الأعراض، قد تكون هناك كميات صغيرة من الفيروس في جسم المريض ويجب أن يبقى معزولاً لمدة ثلاثة أيام إضافية للتأكد من أنه تعافى حقًا ولم يعد معدياً للآخرين.

ماذا عن المناعة بعد التعافى؟

بمجرد أن تتعافى من عدوى فيروسية، سيحتفظ جسمك بخلايا تسمى الخلايا الليمفاوية في جسمك، هذه الخلايا "تتذكر" الفيروسات التي شاهدتها من قبل ويمكن أن تتفاعل بسرعة لمحاربتها مرة أخرى.

إذا تعرضت لفيروس أصبت به من قبل، فمن المرجح أن توقف الأجسام المضادة الفيروس قبل أن يبدأ في التسبب في الأعراض وتصبح لديك مناعة، هذا هو المبدأ وراء العديد من اللقاحات.

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بالنسبة للعديد من الفيروسات، مثل النكاف، يمكن أن تضعف المناعة بمرور الوقت، مما يجعلك عرضة للفيروس في المستقبل، هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى إعادة اللقاح، في بعض الأحيان لتحفيز جهاز المناعة على تكوين المزيد من الأجسام المضادة.

نظرًا لأن هذا الفيروس التاجي جديد للغاية ، لا يزال العلماء لا يعرفون ما إذا كان الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 محصنين ضد العدوى المستقبلية للفيروس أم لا، وعثر الأطباء على أجسام مضادة في المرضى والمتعافين، وهذا يشير إلى تطور المناعة، لكن يبقى السؤال إلى متى ستستمر هذه المناعة.

تنتج الفيروسات التاجية الأخرى مثل السارس وفيروس كورونا استجابة مناعية تحمي الشخص على الأقل لفترة قصيرة.

متى يمكن اعتبار المريض تعافي تماماً من فيروس كورونا؟

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" أنه لتحديد ما يعنيه التعافي من كورونا، يجب استيفاء كل من المعايير الطبية والمعايير الاختبارية قبل الإعلان عن شفائه رسميًا.

من الناحية الطبية، يجب أن يكون الشخص خاليًا من الحمى بدون أدوية خافضة للحرارة لمدة 3 أيام متتالية.

يجب عليه إظهار تحسن في أعراضه الأخرى، بما في ذلك انخفاض السعال وضيق التنفس، ويجب أن تكون سبعة أيام كاملة على الأقل منذ بدء الأعراض.

-تنص المبادئ التوجيهية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على أنه يجب على الشخص أن يكون اختباره "سلبي" لفيروس كورونا مرتين، مع إجراء الاختبارات لمدة 24 ساعة على الأقل.