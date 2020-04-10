شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مراحل لعملية تصنيع اللقاحات.. ما مدة تصنيع لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث العالم في الوقت الحالي عن لقاح فيروس الكورونا، لكن عملية صنع لقاح صعبة ومعقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، في السطور التالية نتعرف على المراحل التي تمر بها عملية صنع اللقاحات والوقت الذى يستغرقه تطوير لقاح وكذلك لقاح فيروس الكورونا وفقاً لموقعي مجموعة أكسفورد للقاحات و"إنسايدر".

يتم تصنيع اللقاحات عن طريق زراعة أو توليد أجزاء من الفيروس، والتي يمكن استخدامها لتحفيز استجابة الجهاز المناعي، حتى يتمكن من تعلم كيفية محاربة هذا الفيروس.





6 مراحل لتصنيع أي لقاح

ووفقًا لمقالة نشرها أعضاء مجموعة "أكسفورد" للقاحات مارس الماضى، فعادةً ما يكون تطوير اللقاح عبارة عن عملية من ست مراحل:

1- فهم أساسي للفيروس، سيتم دراسة الفيروس في المختبر لتحديد خصائصه الفريدة وكيفية تأثيره على الخلايا البشرية أو الحيوانية.

2- إيجاد مرشح لعمل اللقاح، بعد دراسة الفيروس ، يجب على العلماء تحديد النهج الذي يجب اتخاذه، يمكن أن يشمل ذلك أيًا من الأنواع الأربع الموضحة أعلاه، مثل عزل الفيروس الحي لإضعافه أو تعطيله، أو استخدام التسلسل الجيني للفيروس لإنشاء لقاح.

3- اختبار اللقاح في التجارب ما قبل السريرية، سيتم اختبار اللقاح على الحيوانات أولاً لتحديد كيفية استجابة البشر له ، ويمكن للباحثين تكييف اللقاح لجعله أكثر فعالية.

4-اختبار اللقاح في التجارب السريرية، يتم إجراء هذه الاختبارات على البشر ، على ثلاث مراحل:

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أولاً، على عشرات من المتطوعين.

ثانيًا، على عدة مئات من "السكان المستهدفين" المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.

ثالثًا، على عدة آلاف من الناس لتحديد مدى سلامتها وفعاليتها.

5-الحصول على الموافقة من هيئات مثل FDA للموافقة على اللقاح وفحص نتائج التجربة، يجب صياغة السياسات حول استخدامه ، مثل من له أولوية الحصول على اللقاح.

-6إنتاج اللقاح أولا على نطاق صغير ثم بكميات أكبر.





كم من الوقت يستغرق تطوير اللقاح وماذا عن لقاح كورونا ؟

ذكرت مجموعة أكسفورد للقاحات، وهي واحدة من أكثر من 40 فريق بحثي يقوم بتطوير لقاح لفيروس كورونا COVID، إن إنتاج لقاح فعال وآمن يمكن أن يستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات، ومع ذلك، يحاول الباحثون الوصول لحل أسرع في حالة لقاح فيروس كورونا.

هناك جهود للتعجيل بلقاح كورونا في غضون فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا" ، على الرغم من أن الخبراء حذروا من مخاطر إنتاج اللقاح بسرعة.