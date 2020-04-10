شكرا لقرائتكم خبر عن جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة تعرض طفلك للتسمم عن طريق الكلور او الكحول أو اى مواد مطهرة فقد تظهر عليه بعض الاعراض وهى" الغثيان ، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة فى التنفس، احمرار وحرق فى العين والانف والفم، تهيج الجلد". وفى هذه الحالة يجب اتباع بعض الخطوات لانقاذ الطفل وفقا لما ذكره موقع healthline تسمم من كتر الكلور كيف تحمين طفلك؟ 1. تقديم السوائل الطبيعية للطفل وخصوصا المياه والحليب البارد Advertisements 2. اعطاء الطفل خوافض للحرارة وعمل كمادات مياه دافئة فى حالة الحمى 3: نقل الطفل فى مكان به هواء فورا 4: اغسلى العين جيدا بالمياه 5- تجنبى وضع أى قطرة فى العين 5:اما فى حالة تسمم الجلد فعليكى بغسل اليدين جيدا بالمياه الفاترة

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