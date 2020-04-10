القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الجمعة 2020/4/10 10:21 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/10 10:21 ص بتوقيت أبوظبي

وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا إلى 10095 والوفيات إلى 92

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