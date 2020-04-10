أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت اللجنة، أن حالة الإصابة المؤكدة داخل اليمن تعد الأولى منذ انتشار الوباء عالميا في ديسمبر/كانون الماضي وأنها اكتشفت في محافظة حضرموت، مؤكدة أن المريض في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

والأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولاقى قرار التحالف العربي بقيادة السعودية حول الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا.