شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. طبيعة أكلك هتأثر على صحتك والحل فى نظام غذائى نباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الربو يعد من الأمراض التي تتسبب في تعرض الشخص لعدم القدرة علي التقاط النفس بشكل طبيعي، وهناك الأبحاث التي تشير إلي أن تناول الفواكه والخضراوات والألبان، تحد من تعرض الأشخاص لنوبات الربو الشديدة، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday."، سنتعرف أكثر عن هذه الأمر.

أوضح التقرير، أن الربو يعد من الأمراض المزمنة التي تتسبب في تعرض الجسم بالتهابات مزمنة في الشعب الهوائية وانسداد مجري الهواء، وأيضا يصدر صوت صفير من الصدر مع صعوبة في التنفس.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالربو، ومنها خلال فترة الربيع فانتقال حبوب اللقاح تتسبب في الربو، وأيضا التعرض للأدخنة المختلفة، وممارسة الرياضة بشكل قاسي، والتوتر والقلق المزمن يعد من أبرز الأسباب بالإضافة إلى زيادة الوزن والسمنة.

وأشار التقرير، أن هناك علاقة بين نوعية الطعام ونوبات الربو، وثبت أن تناول الأطعمة النباتية يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالربو، وفي حالة الإصابة به فتقلل أعراضه.

وعلي عكس الشائع، فثبت أن تناول منتجات الألبان يساعد في الإصابة بالربو، وظهور أعراض شديدة له والتعرض لنوبات الربو القاسية.

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الربو والأطعمة النباتية

ونصح الأطباء مضري الربو، بضرورة الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، حيث ثبت أن تناول الأطعمة النباتية له دور في الوقاية من الربة ومكافحته، وأيضا تجنب منتجات الألبان والأطعمة مرتفعة الدهون.

كشفت دراسة أجريت في عام 1985 ، علي 35 مريضًا يعانون من الربو وخضعوا ل نظام غذائي نباتي لمدة عام واحد، وثبتت الدراسة بحدوث تحسن ملحوظ للمرضي.

وفي نفس السياق، هناك دراسة أخري، كانت في 2015 عن الأطفال مصابي الربو، وكشفت الدراسة أن الأطفال الذين يتناولون منتجات الألبان كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالربو.