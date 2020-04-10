شكرا لقرائتكم خبر عن عشان حلم الأمومة... نصائح وانتى فى بيتك هتزود الخصوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سونار وأدوية وتحاليل وعمليات"، جميعها من الطرق التى تسعى اليها السيدات اللاتى تعانى من تأخر الانجاب وذلك محاولة منهن لتحقيق حلم الامومة، ولكن مع العزل المنزلى وعدم القدرة على الخروج والمتابعة مع الطبيب تؤجل العديد من السيدات الحمل والمتابعة حتى تستقر الاوضاع وتستطيع النزول من منزلها مرة أخرى.

ويقدم الخليج 365 بعض الطرق المنزلية التى تساعد على زيادة الخصوبة وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline

1:الاكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة ، حيث انها تعمل على زيادة الخصوبة عند الرجال والنساء ومنها "الفواكه، الخضروات، ،المكسرات، الاسماك".

2: ينصح المرأة بالاهتمام بتناول وجبة الافطار، حيث انها تعزز صحة الهرمونات وتعزز الخصوبة

3:تجنب الافراط فى تناول الأطعمة الدهنية واستبدالها بالدهون الصحية، حيث انها تؤثر على صحة المراة وتزيد من خطر الاصابة بالعقم وتأخر الانجاب.

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4:ينصح باتباع نظام غذائى منخفض فى الكربوهيدرات ، حيث يساعد ذلك فى الحفاظ لى الوزن الصحى وتقليل مستوى الانسولين فى الجسم وتنظيم الدورة الشهرية، مما يساعد على زيادة الخصوبة عند النساء.

5: الاكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على ألياف، نظرا لدورها فى تعزيز صحة الجسم والهرمونات وتعزيز الخصوبة.

6: اهتمى بممارسة التمارين الرياضية فى منزلك، فهى تساعد على زيادة الخصوصة وتحد من خطر الاصابة بالسمنة.

7:ابعدى عن التوتر والقلق والضغط النفسى لأنه من ابرز الاسباب التى تؤدى لتأخر الانجاب.