كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 05:55 صباحاً - تم تشخيص عدد قليل فقط من الأطفال أصيبوا بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص حول العالم، حددت دراسة حديثة أقيمت على 745 طفلاً في الصين أن 10 فقط من الأطفال الذين يعانون من الفيروس، جميعهم لديهم أعراض خفيفة، وضمن حملة الخليج 365 مرحبا بيتي استضافنا الدكتور مجدي بدران «عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة»: وقال إنه من الجيد أن فيرس كورونا لم ينتشر كثيراً بين الأطفال؛ لأن الأطفال أقل عرضة لغسل أيديهم وتغطية أفواههم، وأقل حرصاً على السلوكيات التي يمكن أن تنشر الجراثيم.

حماية حديثي الرضاعة من فيروس كورونا



يقول عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: إن الأطفال يتعرضون لـCOVID - 19 فيروس كورونا، عندما يلامس الفيروس عيونهم أو أنوفهم أو أفواههم أو رئاتهم، يحدث هذا عادة عندما يسعل أو يعطس شخص قريب مصاب، مما يطلق قطرات تنفسية في الهواء وعلى وجه الطفل أو على الأسطح المجاورة مثل الطاولات أو الطعام أو اليدين.

يتابع: إن أفضل طريقة لمنع الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا، هو تجنب تعريضهم للأشخاص الذين لديهم مرض بالفيروس.

تجنب الزحام

إبقاء الأطفال بعيداً عن المناطق المزدحمة قدر الإمكان.

الابتعاد عن المرضى

إبقاء الأطفال على بعد 6 أقدام على الأقل من أي شخص مريض بسعال أو حمى، بما في ذلك أفراد الأسرة

غسل اليدين والوقاية من الفيروسات التاجية للأطفال

ينصح الآباء بتعليم الأطفال غسل أيديهم بانتظام، بالماء الدافئ والصابون، لمدة 20 ثانية على الأقل. «يمكنهم المساعدة في تتبع الوقت من خلال غناء الحروف الأبجدية، التي تستغرق نحو 20 ثانية حتى تنتهي»، كما يقول.

متى نغسل اليدين؟

يجب على الأطفال غسل أيديهم بعد استخدام الحمام أو العطس أو السعال، أو نفخ أنوفهم قبل تناول الطعام (حتى الوجبات الخفيفة)، وبعد دخولهم مباشرة من اللعب في الهواء الطلق.

الأطفال الذين يرفضون

إذا كان طفلك يرفض غسل يديه، أو كان منزعجاً جداً عندما يُطلب منه ذلك، فقد يساعد ذلك في منحهم مكافأة صغيرة، مثل (ملصق للاحتفال في كل مرة يغسلون فيها أيديهم). مدحهم عند القيام بعمل جيد أثناء غسل أيديهم». كما أنه يساعد عندما يضرب الوالدان نموذجاً بغسل أيديهم بشكل متكرر.

إذا لم يتوفر الماء والصابون، فالخيار الأفضل التالي هو مطهر اليدين.



نصائح أخرى للوقاية من الفيروسات التاجية للعائلات



السعال والعطس بعناية



تشجيع كل أفراد الأسرة على السعال والعطس في المرفق، بدلاً من اليد، وغسل أيديهم بعد كل مرة يحدث ذلك». ويضيف: «تخلص من الأنسجة بعد استخدامها

أبعد يديك عن الوجوه



يجب على الآباء تذكير الأطفال بتجنب لمس وجوههم قدر الإمكان. يقول ميلستون إنه يمكن أن يساعد إذا حمل الأطفال لعبة من شأنها أن تبقي أيديهم مشغولة، لكنه يلاحظ أنه يجب على الآباء غسل تلك الألعاب بانتظام.

حافظ على نظافة الأشياء



امسح الألعاب والأسطح التي يلمسها طفلك بانتظام، خاصة عند السفر أو عندما يكون بالقرب من شخص مريض. نظف الأسطح في المنزل وقم بتخزين المنظفات في خزائن عالية جداً بحيث لا يمكن لطفلك الوصول إليها، أو يتم تأمينها باستخدام أقفال خزانة مقاومة للأطفال. (تتوفر المزيد من توصيات التنظيف من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها).

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الحد من القلق والتوتر



يمكن أن يساعد الحديث عن الأشياء كعائلة في تحديد مخاوف معينة وتوضيح الحقائق، كما أنه يساعد العائلات على مناقشة الخطة في حالة مرض شخص ما، إذا أغلقت المدرسة أو حدث شيء آخر يقطع الروتين الطبيعي.

سوف ينظر الأطفال إليك عندما يقررون كيف يشعرون حيال فيروس كورونا، إذا شعرت بالهدوء والاستعداد، فمن المرجح أن يشعروا بالمثل.

الأطفال الذين يعانون من حالات طبية



الربو :قد يعاني الأطفال المصابون بالربو من أعراض أكثر خطورة من COVID - 19 أو أي أمراض تنفسية أخرى، بما في ذلك الإنفلونزا. حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن معظم الأطفال الذين يعانون من الربو يعانون من أعراض شديدة بسبب الفيروس التاجي، ولكن لاحظهم بعناية، وإذا تطورت الأعراض، فاتصل بطبيب الطفل لمناقشة الخطوات التالية وترتيب التقييم المناسب حسب الحاجة.



داء السكري:التحكم في نسبة السكر في الدم هو المفتاح، لا يُتوقع أن يكون الأطفال المصابون بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بكورونا؛ لكن مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيئ يمكن أن يضعف جهاز المناعة، لذلك يجب على الآباء والأطباء مراقبة هؤلاء الأطفال بعناية للعلامات والأعراض التي قد تتطلب التقييم.

ما العلامات التي تشير إلى أن أي طفل أو حديث الولادة مصاب بفيروس كورونا، ويتطلب عناية طبية طارئة فورية؟

تشمل علامات التحذير الطارئة ما يلي