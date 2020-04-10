كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 05:55 صباحاً - تتساءل بعض السيدات كيف أتخطى أشهر الحمل الأخيرة، بدون التعرض للخطر أو تعرض الجنين للخطر، وما هي أبرز الأعراض التي تمر بها النساء في أشهر الحمل الأخيرة، وأي وقت عليها التوجه للطبيب سريعاً، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، توضح أهم النصائح لتخطي أشهر الحمل الأخيرة بأمان، للأم والجنين، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الحوامل الذين وصلوا بالفعل للشهر الثامن، فقد مررت برغبة شديدة، وتقلبات مزاجية، وغثيان الصباح، وغيرها من الآلام والمتاعب.

أهم النصائح لتخطي أشهر الحمل الأخيرة



يستمر الحمل لمدة 40 أسبوعاً تقريباً. يتم تجميع الأسابيع في ثلاثة أثلاث. يشمل الفصل الثالث الأسابيع من 28 إلى 40 من الحمل.

يمكن أن يمثل الفصل الثالث تحدياً جسدياً وعاطفياً للمرأة الحامل. يعتبر الطفل فترة كاملة في نهاية الأسبوع 37 وهي مسألة وقت فقط قبل ولادة الطفل. يمكن أن يساعد البحث عن ما يمكن توقعه خلال الفصل الثالث وفهمه في تقليل أي قلق قد يكون لديك خلال المراحل الأخيرة من الحمل.

ماذا يحدث لجسد المرأة خلال الفصل الثالث؟



في الثلث الثالث من الحمل، قد تعاني المرأة من المزيد من الآلام والألم والتورم أثناء حملها حول طفلها. قد تبدأ المرأة الحامل أيضاً في القلق بشأن ولادتها.

الأحداث الأخرى التي تحدث خلال الفصل الثالث تشمل

الكثير من الحركة من قبل الطفل.

شد عشوائي للرحم يسمى تقلصات براكستون هيكس، وهي عشوائية تماماً وعادة لا تكون مؤلمة.

الذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان.

حرقة من المعدة.

تورم الكاحلين أو الأصابع أو الوجه.

بواسير.

ثديان طريان من اللبن المائي.

صعوبة النوم.

علامات تؤكد أن عليك الاتصال بطبيبك فوراً

تقلصات مؤلمة تزداد شدتها وتواترها.

نزيف في أي وقت.

انخفاض مفاجئ في نشاط طفلك.

تورم شديد.

زيادة الوزن بسرعة.

ماذا يحدث للجنين خلال الفصل الثالث؟

في الأسبوع 32 تقريباً، تتكون عظام طفلك بشكل كامل. يمكن للطفل الآن فتح وإغلاق عينيه وإحساسه بالضوء. سيبدأ جسم الطفل في تخزين المعادن مثل الحديد والكالسيوم.

بحلول الأسبوع 36. يجب أن يكون الطفل في وضع الرأس لأسفل. إذا لم يتحرك الطفل إلى هذا الوضع، فقد يحاول طبيبك تحريك وضع الطفل أو يوصي بالولادة بعملية قيصرية. هذا هو الوقت الذي يقوم فيه الطبيب بعمل قطع في بطن الأم والرحم من أجل ولادة الطفل.

بعد الأسبوع 37 يعتبر طفلك فترة كاملة وأعضاؤه جاهزة للعمل من تلقاء نفسها. وفقاً لمكتب صحة المرأة، يبلغ طول الرضيع الآن نحو 19 إلى 21 بوصة، وربما يزن ما بين 6 و9 أرطال.

ماذا يمكن توقعه عند الطبيب؟

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ستلتقين بطبيبك بشكل أكثر انتظاماً خلال الفصل الثالث. في الأسبوع 36 تقريباً، قد يُجري طبيبك اختبار بكتيريا المجموعة، بالاختبار بكتيريا يمكن أن تكون ضارة جداً للطفل. سيعطيك طبيبك المضادات الحيوية إذا كان الاختبار إيجابياً.

سيتحقق طبيبك من تقدمك من خلال الفحص المهبلي. سيصبح عنق الرحم أكثر نحافة ونعومة كلما اقتربت من موعد ولادتك من أجل مساعدة قناة الولادة على الفتح أثناء عملية الولادة.

أهم النصائح لتخطي أشهر الحمل الأخيرة بصحة جيدة



من المهم أن تكوني على دراية بما يجب القيام به وما يجب تجنبه مع استمرار الحمل من أجل الاعتناء بنفسك وبطفلك النامي.

ماذا عليك فعله خلال أشهر الحمل الأخيرة

استمري في تناول فيتامينات ما قبل الولادة.

حافظي على نشاطك ما لم تشعري بتورم أو ألم.

مارسي تمارين قاع الحوض.

اتبعي نظاماً غذائياً غنياً بالفواكه والخضراوات وأشكال قليلة الدسم من البروتين والألياف.

اشربي الكثير من الماء.

تناولي ما يكفي من السعرات الحرارية (نحو 300 سعر حراري أكثر من المعتاد في اليوم).

حافظي على نشاطك مع المشي.

حافظي على صحة أسنانك ولثتك. سوء نظافة الأسنان يرتبط بالولادة المبكرة.

احصلي على الكثير من الراحة والنوم.

ما يجب تفاديه خلال أشهر الحمل الأخيرة

تجنبي ممارسة التمارين الشاقة أو القوية التي يمكن أن تسبب إصابة في معدتك.

تجنبي تناول الكحول.

الكافيين (لا يزيد على كوب واحد من القهوة أو الشاي يومياً).

التدخين.

المخدرات غير المشروعة.

الأسماك النيئة أو المأكولات البحرية المدخنة.

سمك القرش أو أبو سيف والماكريل أو سمك النهاش الأبيض (لديها مستويات عالية من الزئبق).

تجنبي لمس فضلات القطط، والتي يمكن أن تحمل طفيلياً يسبب داء المقوسات.

الحليب غير المبستر أو منتجات الألبان الأخرى.

اللحوم الباردة أو النقانق.

الأدوية التالية: إيزوتريتينوين (أكوتان) لعلاج حب الشباب، وأسيتريتين (سورياتان) للصدفية، وثلايدومايد (ثالوميد)، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لارتفاع ضغط الدم.

رحلات طويلة بالسيارة ورحلات بالطائرة، إن أمكن (بعد 34 أسبوعاً، قد لا تسمح لك شركات الطيران بالصعود على متن الطائرة بسبب إمكانية التسليم غير المتوقع على متن الطائرة).

إذا كان يجب عليك السفر، فقومي بتمديد ساقيك وتجولي على الأقل كل ساعة أو ساعتين.

ماذا يمكنك أن تفعليه للتحضير للولادة خلال الفصل الثالث؟

ذا لم تكوني قد قمت بذلك بالفعل، فاتخذي قراراً بشأن المكان الذي تخططين فيه لولادة لطفلك. يمكن أن تساعد هذه الاستعدادات في اللحظة الأخيرة في جعل التوصيل أكثر سلاسة: