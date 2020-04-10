شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض جلطة اليد قد تظهر ببطء ومنها تورم ولون أزرق بالجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطة اليد أو الذراع من المشاكل الصحية الشائعة التي قد تسبب مضاعفات خطيرة في حالة إهمال علاجها أو انتقالها لأجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن تتشكل جلطات الدم في الأوردة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الذراعين، في هذا التقرير نتعرف على أعراض جلطة اليد أو الذراع وفقاً لموقع medicalnewstoday.



جلطة اليد

اعراض جلطة اليد

اعراض جلطة اليد قد لا تظهر أو تظهر ببطء على المصاب، وعن كيفية تشكيل الجلطة الدموية، يشكل الجسم جلطات دموية استجابة للجرح أو الإصابة، فإذا أصيب شخص بجرح مفتوح، فإن الصفائح الدموية داخل الدم تشكل سدادة لوقف النزيف، وهذا يكون مفيداً عند الإصابة بالجروح، لكن عندما تحدث جلطة في الأوردة، يمكن أن تكون ضارة.

والجلطة الدموية هي كتلة نصف صلبة من الدم تتشكل عادة لوقف الجرح من النزيف في بعض الأحيان ، قد تتكون جلطة دموية داخل الوريد.



اعراض جلطة اليد

اعراض جلطة اليد الشائعة

لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض عندما تتشكل جلطة في الذراع، وفي حالات أخرى ، قد تتطور الأعراض ببطء، وعند حدوثها، قد تشمل أعراض جلطة اليد ما يلى:

- دفء الجلد عند لمسه

- ألم يشبه التشنج

- تورم في الذراع مكان الجلطة

- لون أحمر أو أزرق على الجلد

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- ملمس رقيق للجلد مكان الجلطة.

- وفي حالة حدوث هذه الأعراض، يجب على الشخص التماس العناية الطبية الطارئة.



جلطة اليد

اعراض جلطة اليد أو الذراع متى تكون خطيرة

يمكن أن تكون بعض المضاعفات المحتملة لجلطة الدم فى اليد خطيرة، واحدة من أكبر المخاطر هي أن الجلطة يمكن أن تزيح وتنتقل إلى الرئتين وإذا حدث هذا ، فإنه يسمى الانسداد الرئوي.

يمكن أن يمنع تدفق الدم إلى جزء من الرئتين، مما يؤدي إلى موت تلك المنطقة من الأنسجة.

يمكن أن يكون الانسداد الرئوي قاتلاً، لذا من الضروري أن تأخذها على محمل الجد، فإذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر مع ضيق التنفس المفاجئ، فقد يكون لديه انسداد رئوي.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى الشخص:

-ألم وتورم في الذراع

- ارتفاع ضغط الدم.