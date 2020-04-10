شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار القهوة زيادة فرص الإصابة بقرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة تعد من المشروبات ذات المذاق المميز، وأيضا لها العديد من العشاق، فنجد بعض الأشخاص لا يمر يوما بدون تناول فنجان من القهوة، ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول القهوة يعد من الأمور المضرة علي صحة الإنسان، ويعرضه للعديد من المشاكل.

وعن أضرار الإسراف في تناول القهوة يقدمها التقرير، المنشور عبر موقع "healthambition"، ومنها:

-أوضح التقرير، أن الأشخاص الذين يسرفون في تناول القهوة يزداد لديهم فرص الإصابة بقرحة المعدة، وذلك يرجع إلي احتواء القهوة علي الكافيين وهو من المواد المهيجة للمعدة والأمعاء، يزداد لدي الأشخاص الإصابة بقرحة المعدة.

-يزيد فرص الإصابة بعسر الهضم لدي الأشخاص الذين يتناولون القهور بإسراف، ولذا يجب التقليل من تناولها حفاظا علي صحتك وصحة جهازك الهضمي.

-أشار التقرير، ان الإسراف في تناول القهوة يعد من الأمور التي تزيد بشكل كبير التعرض للإصابة بالقولون العصبي، وذلك بسبب احتواء القهور علي مهيجات شديدة للمعدة والأمعاء والقولون، وتزيد من التعرض لتشنجات شديدة في البطن، والتعرض للإسهال أو الإمساك، وانتفاخ شديد في البطن.

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-الإسراف في تناول القهور يعد من الأمور التي تزيد بشكل ملحوظ في التعرض للشعور بالتوتر والقلق والإجهاد، وذلك يرجع إلي أنها من المشروبات التي تساعد بشكل كبير في زيادة إفراز بعض الهرمونات كالكورتيزول والإدرينالين، التي تزيد من شعور الشخص بالتوتر والإجهاد.

-أوضح التقرير، أن الأشخاص الذين يتناول القهور بكثرة هم الأكثر عرضة لحدوث مشاكل في الكلي، وذلك يرجع إلي امتصاص المعادن التي يحتاجها الجسم بسبب كثرة تناول القهوة مما يعوق عمل الكليتين بشكل طبيعي.

-يزداد فرص التعرض لسوء التغذية عند الأشخاص الذين يسرفون في تناول القهوة، وهذا يعرضهم للخطر، وزيادة فرص الإصابة بالأنيميا أو نقص المعادن في الجسم.

-أكد التقرير، أن الإسراف في تناول القهوة يعد من الأمور الخطر، لأن المشروبات التي تحتوي علي نسبة عالية من الكافين تعد من أسباب تعرض الشخص لكثرة التبول، لأنها مشروبات مدرة للبول، وبالتالي يفقد الجسم نسبة عالية من السوائل، ويزداد فرص تعرضه للجفاف.