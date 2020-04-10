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فوائد لا تتخيلها للخوخ أهمها احتواؤه على مضادات الأكسدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيف هو موسم الفاكهة الحجرية ، مما يعني أننا نستمتع بمذاق الخوخ والكانتالوب والكريز، وعلى الرغم من أننا نحب جميع الفواكه الحجرية ، إلا أن الخوخ هو بالتأكيد واحد من المفضل لدينا، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “EatingWell”، يتمتع الخوخ أيضًا بفوائد صحية كبيرة تجعلنا نتناوله طوال فصل الصيف.

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  المواد المغذية في الخوخ
 

فيما يلي توزيع التغذية لخوخ متوسط الحجم:

  • السعرات الحرارية: 58
  • البروتين: 1 جم
  • الدهون: 0 جم
  • كربوهيدرات: 14 جم
  • الألياف: 2 جم
  • السكر: 13 جم
  • المغنيسيوم: 14 مجم
  • البوتاسيوم: 285 مجم
  • فيتامين ج: 9.9 مجم
  • فيتامين أ: 489 وحدة دولية

 

فوائد الخوخ
  الخوخ والوقاية من السرطان
 

مليئ بفيتامين سي والمواد الكيميائية النباتية ، ويعتبر الخوخ مقاتل شرس ضد السرطان، حيث يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة لمحاربة تلف الجذور الحرة للخلايا ، والتي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

وبصرف النظر عن خصائصه المضادة للأكسدة ، فإن الخوخ يحتوي على مواد كيميائية نباتية قوية معروفة بخصائصها المضادة للسرطان - مثل تقليل الالتهاب ، ومنع تلف الحمض النووي وتقليل الإجهاد التأكسدي.

 

الخوخ يحسن مستوى السكر في الدم
 

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، يعد معرفة كمية الكربوهيدرات والحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم مراقبة يومية.

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ولكن ، لحسن الحظ ، يحتوي الخوخ متوسط ​​الحجم على 14 جرامًا فقط من الكربوهيدرات ، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع به دون القلق بشأن ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وبصرف النظر عن الكمية المعتدلة من الكربوهيدرات ، فإن الخوخ يحتوي أيضًا على كمية جيدة من الألياف - وهو أمر حيوي للتحكم في مستويات السكر في الدم وإبقائك تشعر بالبشبع.

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الخوخ والرؤية
 

مع كمية جيدة من فيتامين A، يعد الخوخ مفيدًا للحفاظ على عيون صحية، ووفقًا لجامعة روتجرز ، يعد فيتامين أ ضروريًا لصحة العين لأنه يمكن أن يمنع الرؤية الليلية ويساعد في تعزيز أغشية العين.

 

الخوخ وصحة القلب
 

بفضل محتواها العالي من البوتاسيوم ، يجب أن يكون الخوخ جزءًا من نظامك الغذائي الصحي للقلب، حيث تشير الدراسات إلى أن تقليل تناول الصوديوم وزيادة مستويات البوتاسيوم يمكن أن يعزز صحة القلب، ولا يقلل البوتاسيوم من آثار الصوديوم فحسب ، بل يقلل من التوتر في الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم - وهو عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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