حتى في المرض كمان ..الستات أقوى من الرجالة بسبب الجينات (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرجال هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بفيروس كورونا هذا ما تدلل عليه معدلات الإصابة والوفاة المرتفعة عند الرجال عن النساء فى إيطاليا والصين، وأمام كل 10 حالات من الرجال حالة واحدة من السيدات فما هو السبب؟- حسب ما ذكره موقع theconversation ، حيث تتمتع المرأة بجهاز مناعى أقوى من الرجل وأن المرأة اقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا وتمتلك 2 من كروموسوم X. Advertisements فى هذا التقرير نتعرف على السبب الذى يقف وراء ذلك..

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