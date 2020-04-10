لقاح كورونا جاهز بحلول الخريف.. باحثو أوكسفورد متفائلون

قال باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية إن لقاح فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون جاهزا بحلول الخريف.

وطبقا للعلماء البارزين وراء تجربة بريطانية كبرى، فإنهم واثقون من قدرتهم على طرح الوخزة للمرض العضال خلال الأشهر الـ8 المقبلة.

كان كبير المستشارين العلميين في بريطانيا قد قال إن اللقاح لن يصبح جاهزا قبل 2021 على الأقل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن حذر فريق الباحثين بجامعة أوكسفورد، وهو واحد من بين المئات حول العالم يتسابقون لتطوير علاج لـ"كوفيد-19"، من أن الأمر سيكون "شاقا"؛ إذ بلغ التفشي ذروته قبل أن يكون اللقاح جاهزا للتجارب.





وأوضح الباحثون أنه مع عدم وجود اختبارات متاحة لاكتشاف من أصيب سابقا بالفيروس، سيكون من الصعب اكتشاف الأشخاص غير المصابين للمشاركة في التجربة.

وتقدم أكثر من 500 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما للمشاركة في التجربة، وستبدأ الفحوصات قرب نهاية الشهر.

ويتوقع نموذج أعده باحثون من جامعة واشنطن أن بريطانيا ستصل إلى الذروة يوم 17 أبريل/نيسان. وحتى الآن، حصد الفيروس أرواح 7100 شخص وأصاب 55 ألفا في المملكة المتحدة.

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وقال الباحثون لصحيفة "تليجراف" البريطانية إن أفضل سيناريو هو أنه بحلول خريف 2020 تكون لدينا نتائج بشأن فاعلية اللقاح من تجارب المرحلة الثالثة، والقدرة على تصنيع كميات كبيرة من اللقاح.

واعترف الباحثون بأن هذا الجدول الزمني "طموح للغاية" وأشياء كثيرة قد تعترض طريق هذا الهدف.





وأوضحوا أنه بالوقت الراهن ليس ممكنا اكتشاف من أصيب بالفعل بالعدوى، وحال انتشار الفيروس بسرعة بين السكان، قد يكون من الصعب اكتشاف غير المصابين للمشاركة في التجارب.

وأشاروا إلى أن إجراء التجارب بعد انحسار الذروة يمثل مشكلة أخرى؛ لأن كثيرا من الناس سيكونون قد طوروا مناعة طبيعية بحلول هذا الوقت، وستنخفض معدلات انتقال الفيروس، وبالتالي من لم يتمتعوا بالمناعة نفسها سيستغرقون وقتا أطول للإصابة بالفيروس.

وحذر العلماء من أنهم لا يزالون يعانون للحصول على التمويل لزيادة إنتاج العقار المحتمل حتى يمكن إصداره للناس.

وسيشارك المشاركون في التجارب بالدراسة لمدة 6 أشهر، سيحضرون خلالها إلى مركز اللقاحات بجامعة أوكسفورد للفحص والتلقيح، وسيتم حقنهم إما بلقاح "كوفيد-19" وإما بوخزة لمكافحة الفيروس.

في وقت سابق، قال السير باتريك فالانس، كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا، إن اللقاح سيستغرق فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا قبل تطويره وتوزيعه على الناس.

ويأتي هذا بعدما قيل إن أول مجموعة متطوعين صينيين تلقوا لقاح محتمل لفيروس كورونا في صحة جيدة بعد انتهاء فترة حجر لمدة 14 يوما.