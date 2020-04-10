تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر

المقادير

- الشمندر : 1 حبة (كبير الحجم / مسلوق ومقشر)

- التفاح : 1 حبة (مقشر ومفروم)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- عصير التفاح : كوب ونصف الطريقة: قطعي الشمندر مكعبات.

ضعي الشمندر مع التفاح وعصير التفاح والزنجبيل في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج جيداً لمدة دقيقتين حتى يصبح سائلاً وناعماً.

صبي العصير في أكواب وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص التفاح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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