تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

القاهرة - لايف استايل المقادير

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

- قهوة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة الطريقة: لصنع القطر: اخلطي السكر مع كوب ماء وضعيه في قدر متوسط على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يذوب السكر تماماً ثم اتركيه جانباً حتى يبرد تماماً.

بعد أن يبرد المزيج جيداً أضيفي الحليب والفانيليا السائلة وحركي ثم اتركيه جانباً.

وزعي القهوة على أكواب التقديم وضعي الكثير من مكعبات الثلج فيها وأضيفي قطر حسب الذوق. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلى القمح بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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