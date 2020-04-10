تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير سلاش الفراولة

القاهرة - لايف استايل المقادير - الفراولة : ربع كيلو (طازجة)

- سكر : ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- العسل : ملعقة كبيرة الطريقة: قطعي الفراولة إلى شرائح صغيرة، ومن ثم أضيفي إليها الماء البارد بمقدار كوب واحد وحركيها جيداً.

أضيفي السكر ورشة الملح، ثم اخلطي المزيج حتى يمتزجوا جيداً.

أضيفي إليه دبس الرمان لإكسابه اللون الأحمر.

أدخلي العصير إلى الثلاجة واتركيه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك انقليه إلى المجمد لعشر دقائق.

أخرجيه وأضيفي إليه العسل كزينة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الرمان

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