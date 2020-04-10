تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت بالقرفة

القاهرة - لايف استايل المقادير - حليب : كوب ونصف (خالي الدسم)

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- القرفة : عود (صغير / للتزيين) الطريقة: اخلطي نصف الحليب مع الكاكاو البودرة والقرفة في قدر جيداً ثم ضعيه على نار متوسطة إلى عالية مع الاستمرار في التحريك.

أضيفي العسل والفانيلا واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً ويبدأ بالغليان.

أضيفي باقي كمية الحليب وحركي جيداً حتى تتجانس المكونات ويغلي.

ازيلي القدر عن النار وضعي عود القرفة فيه وحركي.

وزعي المزيج في أكواب وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكاكاو

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