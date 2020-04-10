تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي زبدة الفول السوداني والشوكولاتة

المقادير

- حليب : نصف كوب (بارد)

- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

- الموز : 1 حبة (مقطع) الطريقة: ضعي الحليب والموزة المقطعة والكاكاو البودرة والعسل وزبدة الفول السوداني في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة ثلاثة دقائق حتى يتجانس.

ضعي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينج الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

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