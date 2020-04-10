القاهرة - لايف استايل
المقادير
- لحم البتلو : 900 غم (مقطع إلى شرائح رفيعة)
- الثوم : 5 فصوص (مهروس)
- عصير الليمون : نصف كوب
- خل التفاح : ربع كوب
- زيت الزيتون : ربع كوب
- القرنفل : رشّة (مطحون)
- ملح : ملعقة صغيرة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة
- الكاري : رشّة
- الزعتر : رشّة (مطحون)
- حبهان : ربع ملعقة صغيرة
- الشطة : نصف ملعقة صغيرة
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)
الطريقة:
1. في وعاء عميق اخلطي كل من الثوم المهروس، عصير الليمون الحامض، الخل، زيت الزيتون، القرنفل، الملح، الكمون، الكاري، الزعتر، الحبهان، الزنجبيل والفلفل الحريف، وقلبي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.
2. أضيفي اللحم المقطع، قلبي لتتجانس المكونات، غلفي الوعاء ثم أدخليه إلى الثلاجة ليلة كاملة.
3. سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيداً.
قد يهمك أيضا:
طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالكريمة والثوم
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما اللحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.