تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما اللحم

المقادير

- لحم البتلو : 900 غم (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : نصف كوب

- خل التفاح : ربع كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

- القرنفل : رشّة (مطحون)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : رشّة

- الزعتر : رشّة (مطحون)

- حبهان : ربع ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

الطريقة:

1. في وعاء عميق اخلطي كل من الثوم المهروس، عصير الليمون الحامض، الخل، زيت الزيتون، القرنفل، الملح، الكمون، الكاري، الزعتر، الحبهان، الزنجبيل والفلفل الحريف، وقلبي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. أضيفي اللحم المقطع، قلبي لتتجانس المكونات، غلفي الوعاء ثم أدخليه إلى الثلاجة ليلة كاملة.

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3. سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيداً.

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