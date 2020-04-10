تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الأومليت

القاهرة - لايف استايل المقادير

- حليب : 2 ملعقة كبيرة (خالي الدسم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (لايت / مبشور)

- التوست الاسمر : 4 شرائح الطريقة: 1. سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار. 2. أضيفي البصل والفلفل الأخضر المفروم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يصبح البصل شفافاً ويطرى الفلفل. 3. اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل الأسود. 4. صبي مزيج البيض المخفوق فوق البصل والفلفل بالمقلاة واتركيه لمدة دقيقيتن ثم اقلبيه على الوجه الآخر. Advertisements 5. وزعي جبن الموزاريلا المبشور واتركي الخليط لمدة دقيقتين على النار حتى ينضج البيض. 6. وزعي البيض على خبز التوست وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل مع جبن الموزاريلا تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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