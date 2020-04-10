تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الستيك مع الجبن

القاهرة - لايف استايل المقادير

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح طولية)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- الخبز الفرنسي : رغيف (كبير ومقطع نصفين) الطريقة: 1. سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة على النار. 2. أضيفي اللحم وتبلي بالملح والفلفل وقلبي اللحم على نار عالية لمدة 3 دقائق حتى يصبح بني اللون. 3. خففي النار وأضيفي البصل والفلفل الأخضر وحركي المزيج حتى ينضج اللحم ويطرى البصل والفلفل. Advertisements 4. وزعي الخليط في الخبز الفرنسي ووزعي شرائح الجبن فوقه. 5. سخني الساندويش على الشواية حتى يتحمص ويذوب الجبن وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم المفروم والمكسرات تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار والجبن

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