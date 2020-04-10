تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار

القاهرة - لايف استايل المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مفروم شرائح)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الأفوكادو : 1 حبة (صغير الحجم / مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة مكعبات صغيرة)

- صلصة الرانش الجاهزة : 4 ملاعق كبيرة

- الذرة : ربع كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

- الجرجير : ربع كوب (بيبي أو مفروم)

- خبز التورتيلا : 4 أرغفة الطريقة:

سخني الزبدة في مقلاة واسعة.

أضيفي الدجاج الشرائح وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل والبابريكا والكمون وقلبي لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج ويتحمر.

ادهني خبز التورتيلا بصلصة الرانش.

وزعي الدجاج المحمر والذرة والجرجير والطماطم والأفوكادو ولفي الساندويش على شكل رول.

يمكنك تحمصيه بحماصة الساندويشات وتقديمه ساخناً أو بدون تحميص حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج المقلي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة بالصلصة المكسيكية

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