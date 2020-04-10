شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الكافى يقوى مناعتك لمكافحة كورونا.. 5 أطعمة تساعدك على الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "TheHealth Site"، إن النوم الجيد يساعدك على تقوية مناعتك فى ظل انتشار فيروس كورونا، ستساعدك بعض الأطعمة على الغفوة بشكل أفضل والاسترخاء، يقول الخبراء إن وجود جهاز مناعة قوي هو الأهم لمنع الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن أن يساعد النوم الجيد في تحسين الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية، والتي تقاوم عدوى فيروس كورونا.

وقال الموقع، يمكن أن تؤثر الأخبار المتزايدة والتحديات العديدة التي تواجهها بسبب الحظر والإغلاق على صحتك العقلية، وتعيق نومك، إذا كنت تقضي ليالٍ بلا نوم خلال هذه الأوقات، فأنت بالتأكيد لست وحدك، يقول الخبراء أن وجود جهاز مناعة قوي هو الأهم لمنع الإصابة بفيروس كورونا، لذلك، تم نصح الناس بتناول الأطعمة المعززة للمناعة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، الجديد، بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم لبناء جهاز المناعة لديك.

يقول الباحثون، أن النوم السليم يساعد في تحسين الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية التي تقاوم العدوى.



اللوز

لذا إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ليلًا، فقد يساعد تناول هذه الأطعمة قبل النوم للتخلص من الأرق والنوم الجيد:أولا: اللوز..

يحتوي على جرعات عالية من الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم، والاستيقاظ، يحتوي اللوز أيضًا على كمية جيدة من الماغنيسيوم والكالسيوم، وهي من المعادن التي قد تساعد في تعزيز استرخاء العضلات والنوم.

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الحليب الدافىء

ثانيا :الحليب الدافئ..

قد يساعدك شرب كوب دافئ من الحليب قبل الذهاب للسرير على النوم بسهولة، وذلك لأن الحليب يحتوي على مركبات تساعد على النوم مثل التربتوفان والكالسيوم وفيتامين" د "والميلاتونين.

ثالثا:الكيوي..

وجدت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين تناولوا فاكهة الكيوي قبل ساعة واحدة من وقت النوم، قد حسنوا من إجمالي وقت وكفاءة النوم، كما استغرقوا وقتًا أقل للنوم، تحتوي الفاكهة على العديد من المركبات التي تعزز النوم.

رابعا: شاي البابونج..

هذه الأعشاب هو علاج تقليدي للأرق، حيث أنه من المعروف أن مركب الفلافونويد الموجود في البابونج، مسؤول عن خصائصه التي تحفز النوم، تناول كوبًا من الشاي الدافئ قبل النوم للحصول على نوم جيد في الليل.

خامسا: عين الجمل..

يحتوي الجوز أو عين الجمل أيضًا، على بعض المركبات التي تعزز وتنظم النوم، بما في ذلك الميلاتونين والسيروتونين والماغنيسيوم.