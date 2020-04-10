شكرا لقرائتكم خبر عن معاهد صحية أمريكية تختبر هيدروكسى كلوروكين لعلاج المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة اليوم الخميس إنها تختبر عقار هيدروكسى كلوروكين المستخدم فى علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من قول عدد من الأطباء الأمريكيين إنهم يستخدمون الدواء مع المصابين دون دليل على أنه فعال.

وزاد استخدام الدواء الذى بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء. وسبق أن أوصى به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كسلاح محتمل فى مواجهة كوفيد-19.

وستقوم الدراسة بتقييم سلامة وفعالية هيدروكسى كلوروكين وسيتولى القيام بها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

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ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشاكل القلب.