شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حديثو الولادة المصابون بـ COVID-19 فى الصين عانوا من أعراض خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أشرف عليه علماء صينيون شمل على مجموعة من أربع حالات من الأطفال حديثي الولادة المصابين بعدوى COVID-19 في الصين أنهم عانوا من أعراض خفيفة فقط، ولا يحتاج أي منهم إلى رعاية مكثفة أو أجهزة تنفس صناعى ميكانيكية وفقًا لبحث نُشر في مجلة التنفس الأوروبية اليوم.

وحسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، أجرى الدراسة الدكتور "زهي جيانغ زانغ" وزملاؤه في جامعة ووهان في الصين، وأفاد الفريق أن جميع الأطفال الأربعة قد ولدوا لأمهات مصابين بـ COVID-19 وتم ولادة جميعهن بعملية قيصرية، وتم فصل ثلاثة من أمهاتهم عند الولادة.

ويقول الباحثون إن الانتشار السريع للعدوى قد يعني وجود حالات أخرى لحديثي الولادة مصابين بـ COVID-19 لم يتمكنوا من تعقبها.



برنت سكرين من أصل الخبر - الصين

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وقالت الدكتورة زانغ: "إن كوفيد -19 أو كورونا معدي للغاية وتشير دراستنا إلى أنه لا يمكن استبعاد الانتقال داخل الرحم، لكن يجب حماية النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة."

وقال البروفيسور "توبياس ويلت" هو خبير في العدوى من الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسى ومنسق لفرقة العمل الوطنية الألمانية COVID-19 : "من المهم حماية النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة من العدوى، بل من المهم أيضًا أن يتم التقاط أي حالات من COVID-19 في الأطفال حديثي الولادة ومراقبتها ومعالجتها بسرعة وحذر.

وأضاف خبير الأمراض المعدية: "في هذه المرحلة ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هناك أي عواقب طويلة الأمد للعدوى على حديثى الولادة أم لا".

جدير بالذكر أن الصين من أولى الدول التي تفشي بها فيروس كورونا المستجد ثم إنتشر في جميع أنحاء العالم حاصداً آلاف الوفيات وأكثر من مليون حالة إصابة، كما أن أمريكا أصبحت صاحبة العدد الأكثر من الحالات.