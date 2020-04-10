شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. نصيحة متعافى من الفيروس التاجى كورونا.. اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " mirror."، قصة لأحد المتعافين من الفيروس التاجي كورونا، وهو أب لطفلين ، ويدعى ديفي هانت، الذي يبلغ من العمر 43 عاما، وأصيب بالفيروس، ولكنه قاتل وحارب من أجل الحياة، ومن أجل أطفاله.

تم وضع ديفي هانت، 6 أيام في المستشفى سانت توماس في بريطانيا، على أجهزة التنفس الصناعي، بعد التأكد من إصابته بالفيروس التاجي كورونا.

ووصف هانت، أنه خلال فترة تواجده في العناية المركزة، كان يسمع ألم المرضي المتواجدين معه، وهم يقاتلون من أجل التقاط أنفاسهم، وهذا الأمر تسبب في جعله متوتر وقلق.



التنفس الصناعي

وقال ديفي هانت، أن ما كان يخشاه هو وداع أسرته وأطفاله، وهذه المشاعر مر بها أثناء وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، مما جعله بكتابة وصيتيه إلي أخوه.

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وأضاف، أنه بعد مرور عدة أيام من وضعي علي أجهزة التنفسي الصناعي، أستمر جلوسي في العناية المركزة، تحت إشراف طبي، وبعد مرور 6 أيام أستطعت التنفس بمفردي دون أجهزة.



حكاية متعافي

وأشار، أنه الآن يتعافى في منزله بلندن ، ووصف فترة المستشفي أنها المرعبة، فعند مشاهدة أشخاص يتوفون أمامك وأخريين يرغبون في التقاط نفسهم دون جدوي، فستشعر بألم رهيب داخل قلبك.



فيروس كورونا

وحث هانت، الأشخاص على البقاء في المنزل لتجنب انتشار الفيروس التاجي كورونا، حتي لا تمر بالتجربة المؤلمة التي ممرت بها، فأتذكر أنني سمعت خلال تواجدي في العناية المركز بصوت رجل كبير في السن يترجا الرب في معاونته علي التقاط أنفاسه لقرب ساعتين قبل وفاته.