شكرا لقرائتكم خبر عن إذا أردت أن تعيش حياة طويلة تقبل تقدمك فى السن أولا.. دراسة تنصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التقدم في السن هدف لمعظم الناس خاصة الأطفال والشباب، لكن عند الوصول إلى سن الشيخوخة لا يتقبل الناس عمرهم مما يزيد من فرص الوفاة المبكرة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، خلصت الدراسة الجديدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم موقف إيجابي بشأن الشيخوخة يعيشون حياة أطول ويحصلون على صحة نفسية أفضل.وأولئك الذين ينظرون إلى الشيخوخة كشيء سيئ "هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو يموتون قبل عدة سنوات".

فلماذا الشيخوخة الصحية مهمة؟ لأنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل ستة أشخاص في العالم أكثر من 65 عامًا، وما يقرب من نصف مليار سيكون أكبر من 80 عامًا.

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وتعمل "بيكا ليفي"، أستاذة علم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة ، على بحث المواقف من الشيخوخة منذ التسعينيات، وفي إحدى دراساتها ، وجدت ليفي أن الأمريكيين ذوي وجهات النظر الإيجابية بشأن الشيخوخة والذين تم تتبعهم على مدى عقود عاشوا 7.5 عامًا أطول من أولئك الذين لديهم آراء سلبية ويرجع هذا إلى مستويات التوتر.

وأظهرت الدراسات إلى أن الإجهاد المزمن لا يمكن أن يشيخ دماغك فحسب، بل يمكنه أيضًا تغيير الشخص على المستوى الخلوي وتسريع عملية الشيخوخة.

وقالت "فايزة مشتاق"، أستاذة مساعدة في علم الاجتماع في باكستان، إن هذا الموقف تجاه الشيخوخة هو احتضان أكثر صحة لعملية الشيخوخة ، بدلاً من أن تكون كل مفاهيمك حول الرفاهية والجاذبية وتقدير الذات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشباب".