شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق: أزمة كورونا فرصة ذهبية لصناع المحتوى الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الشربيني، خبير التسويق، إن أزمة كورونا واضطرار المواطنين للجلوس في المنازل، جاءت بمثابة فرصة ذهبية لصناع المحتوى الرقمي أو ما يعرفون باسم «اليوتيبرز»، عملا مبدأ «رب ضارة نافعة».

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن عدد المشاهدات لهؤلاء «اليوتيبرز» تضاعف في الأسابيع الأخير، وحققوا نسب نجاح عالية ومن ثم أرباح كبيرة يجنوها عن طريق الإعلانات والمتابعين في مل وسائل السوشيال ميديا، سواء يوتيوب أو فيس بوك أو انستجرام، وكذا «التيك توك» والذي ذاع صيته أكثر وأكثر خلال الآونة الأخيرة.