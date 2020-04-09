تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المندي

المقادير

- الدجاج : دجاجتان (منظفة ومقطعة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مقطع دوائر)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة أرباع)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : 5 حبات

- ورق غار : 1 ورقة

- القرفة : عود

- القرنفل : 3 حبات

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

- ملون الطعام البرتقالي : ربع ملعقة صغيرة (اختياري)

- أرز بسمتي : 4 اكواب (مغسول ومنقوع نصف ساعة)

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- سمن : ملعقة كبيرة

- لومي : 1 حبة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة:

سخني السمن في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البصل والدجاج وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل الأسود ثم أضيفي الهيل وورق الغار والقرفة والقرنقل واللومي والكمون.

قلّبي المكونات لعدة دقائق.

اغمري الدجاج بالماء المغلي وأضيفي الجزر والطماطم.

اتركي القدر مغطّى على النار حتى تنضج قطع الدجاج حوالي مدة ساعة.

صفّي قطع الدجاج من المرق وضعيها في صينية فرن. ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.

ذوّبي القليل من ملوّن الطعام البرتقالي في قليل من الماء.

ادهني قطع الدجاج بملون الطعام البرتقالي ثمّ حمّريه في الفرن.

سخني الزيت النباتي في قدر ثم أضيفي الأرز ونكّهي بالملح والثوم البودرة والزنجبيل المبشور.

أضيفي 4 إلى 5 أكواب من الماء المغلي.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

اصنعي حفرة بواسطة الملعقة من الطرف الآخر في وسط الخليط.

ذوّبي القليل من ملون الطعام بالماء وضعيها داخل الحفرة بواسطة ملعقة الطعام على شكل خطوط رفيعة.

اصنعي طبق من ورق القصدير بحجم الفحمة المُشتعلة.

ضعي الفحمة مع القصدير فوق الأرز بحذر.

اسكبي على الفحمة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

عندما سيتصاعد الدخان، أغلقي القدر بإحكام لمدّة 5 دقائق.

أزيلي الفحمة بحذر كي لا ينسكب الزيت فوق الأرز وأطفئيها.

اخلطي الأرز قليلاً عند سكبه حتى يتجانس اللون.

في طبق التقديم، ضعي قطع الدجاج فوق الأرز وزيّني بالمكسرات وقدّميه إلى جانب الصلصة الحارة.

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