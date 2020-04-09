تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص السينابون الشهي



المقادير

- الجبن الكريمي : كوب (كوب كبير / خارج الثلاجة لمدة ½ ساعة على الأقل)

- الزبدة : ربع كوب (طرية / أو خارج الثلاجة لمدة ½ ساعة على الأقل)

- سكر : كوب ونصف

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ثمن ملعقة صغيرة

طريقة التحضير 1. اضربي الجبنة الكريمية مع الزبدة والسكر والملح جيداً حتى يتكون لديك كريمة سلسة وناعمة الملمس. 2. افردي الصوص فوق لفائف السينابون وهى دافئة. Advertisements قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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