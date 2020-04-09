تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص التفاح

المقادير
- التفاح : نصف كيلو
- خل التفاح : ملعقة كبيرة
- الماء : ثلث كوب
- القرفة : رشّة
طريقة التحضير
1. نقشر التفاح ونتخلص من البذور ثم نقطعه مكعبات وسط.
2. نضع التفاح مع باقي المكونات على النار حتى يغلي ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار بين الوسط والهادئة حتى ينضج التفاح تماماً.
3. نترك التفاح حتى يبرد قليلاً ثم نضعه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على صوص متجانس، نضع الصوص في وعاء محكم الإغلاق ونحفظه في الثلاجة.
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