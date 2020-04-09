تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص التشيز كيك

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- جبن كريمي : علبة (طري / بحرارة الغرفة)

- سكر : نصف كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- حليب مركز محلى : علبة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير 1. اخفقي الكريمة السائلة بالخفاقة الكهربائية لمدة دقيقة حتى تصبح كثيفة. 2. اخفقي الجبن الكريمي لمدة 3 دقائق بالخفاقة الكهربائية. 3. ثم أضيفي السكر واللبن الزبادي واخفقي. Advertisements 4. أضيفي الحليب المكثف المحلى واخفقي، ثم أضيفي الفانيلا وعصير الليمون. 5. اخلطي النشا مع الماء حتى يذوب ثم أضيفي الخليط لخليط الجبن واخفقي حتى تتجانس المكونات. 6. أضيفي الكريمة المخفوقة واخلطي بالملعقة. 7. يمكن استخدام هذه الخلطة لجميع أنواع التشيز كيك واختيار الفواكة أو التوبينغ حسب الرغبة.

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