تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالكريمة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- مرق دجاج : 2 كوب

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- الكراث : عود (مفروم ناعم)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- طحين : ثلث كوب

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الماء : 3 أكواب ونصف

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير اخلطي مرق الدجاج مع الماء والبصل والكرفس والكراث في قدر على نار متوسطة والملح والفلفل.

أضيفي الدجاج الفيليه واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

ازيلي الدجاج من المرق وافرميه مكعبات صغيرة وصفي مرق الدجاج.

سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي الطحين وقلبي حتى يتحمص الطحين مع الزبدة.

أضيفي مرق الدجاج بالتدريج مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ثم خففي النار.

أضيفي الكريمة وحركي ثم أضيفي الدجاج المسلوق والمفروم وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة حتى تتجانس المكونات وتصبح الشوربة متكاثفة.

ضعي الشوربة في طبق التقديم ووزعي البقدونس المفروم وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج على الطريقة الأسبانى

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