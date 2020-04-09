تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالبطاطس

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- البطاطس : 1 حبة (متوسطة الحجم، مفرومة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم ناعم)

- كريما سائلة : ربع كوب (للطهي)

- الثوم : فص (مهروس)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : 5 اكواب

طريقة التحضير 1. نسخن الزيت على النار ونقلب فيه البصل المفروم والثوم حتى تذبل. 2. نضيف الدجاج ونقلب حتى يتسوي ويتبل بالملح والفلفل. 3. نضيف البطاطس المفرومة والماء ونغطي القدر ونتركه على نار هادئة حتى يستوي ثم نضيف الكريما السائلة ونتركها لمدة 3 دقائق على النار. Advertisements 4. ممكن زيادة كمية الماء عند الحاجة، قدميها ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج على الطريقة الأسبانى

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