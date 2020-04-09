تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالمعكرونة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الدجاج : 1 كيلو (بدون عظم)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 4 اكواب

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة

- المعكرونة : 350 غراماً (سباجيتي)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير 1. يقطع الدجاج إلى قطع صغيرة على شكل مكعبات.

2. يوضع مرق الدجاج وقطع الدجاج والزنجبيل المفروم والملح وصلصة الصويا في وعاء كبير حتى يغلي ويغطى الوعاء وتحفف النار ويتابع الطهو مدة ساعة واحدة حتى ينضج الدجاج.

3. يغلى الماء وتضاف إليه المعكرونة وتترك لمده 5 دقائق وترفع المعكرونة وتغسل وتصفى.

4. تضاف المعكرونة إلى مرق الدجاج وتقلب حتى تمتزج مع المحتويات وتترك لمدة 5 دقائق وتقدم ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج على الطريقة الأسبانى

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